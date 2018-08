Kinderdagverblijf op vernieuwde locatie 24 augustus 2018

De kinderen van kinderdagverblijf 't Wiekernestje hebben geholpen met de verhuis van de tijdelijke locatie in het voormalige ziekenhuis naar het vernieuwde en uitgebreide gebouw in de Sint-Jacobstraat. Ook de 15 kinderen van de vestiging op de welzijnscampus de Gerkenberg verhuizen mee. De vestiging op de welzijnscampus werd in 2009 in gebruik genomen, omdat het toenmalige Wiekernestje met 27 opvangplaatsen wegens de grote vraag naar opvang uit z'n voegen barstte. In de vernieuwde locatie in de Sint-Jacobstraat is er plaats voor 48 baby's en peuters, -waarvan momenteel 42 door Kind en Gezin gesubsidieerde- plaatsen, verdeeld over drie leefgroepen. Onder leiding van Mia Simons, zijn er 11 kinderbegeleiders en 3 logistieke medewerkers tewerkgesteld.Schepen Jacques Leten (BROS): "Door de centrale locatie zullen we sneller kunnen inspelen op vragen rond flexibele kinderopvang. Bovendien stelt het OCMW de vrijgekomen ruimte in het voormalige ziekenhuis en op de welzijnscampus Gerkenberg ter beschikking aan de Landelijke Kinderopvang." (GBO)