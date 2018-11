KAJ Vostert praat over wereldoorlogen BVDH

08 november 2018

KAJ Vostert organiseert zaterdag 10 november een gespreksavond rond de wereldoorlogen. Tijdens ‘Jongeren en de Oorlog’ wil de jeugdbeweging nadenken over conflicten en bedreigingen van deze tijd in onze leefwereld. De gespreksvoerders vertrekken daarvoor vanuit gebeurtenissen die aanleiding gaven tot WOI en WOII. Dit event is bedoeld voor jongeren vanaf 17 jaar. Het start in het KAJ-lokaal om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 22 uur.