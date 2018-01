Jaar cel voor uitgeven valse biljetten 02u49 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 34-jarige man uit Bree tot een jaar cel en een boete van 180 euro omdat hij, tussen november 2015 en februari 2016, op tien verschillende plaatsen betaalde met valse eurobiljetten. In de plaatselijke Aldi werd de valsheid van een biljet ontdekt en de man vloog achter de tralies. Zijn raadsman zei dat zijn cliënt niet wist dat het over vals geld ging en dat hij dit zeker niet zelf aanmaakte. "Hij verkoopt messen aan particulieren en heeft daar mogelijk die biljetten ontvangen", probeerde de advocaat nog tevergeefs. De burgerlijke belangen van vier slachtoffers blijven ambtshalve aangehouden. (JEK)