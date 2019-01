Inloophuis voor kankerpatiënten opent in Bree DSS

27 januari 2019

14u44 0 Bree Na het ‘Huis Erika Thijs’ in Hasselt heeft Limburg er een tweede ‘inloophuis’ bij voor mensen die met kanker geconfronteerd worden. Het ‘Huis Vergeet-me-nietje, ondersteuning bij kankerverwerking’ opende zondagmiddag officieel de deuren op De Houborn in Bree.

“Huis Vergeet-menietje is een inloophuis ter ondersteuning van mensen met kanker, mensen die ooit kanker hebben gehad, hun partners, familie, vrienden. Kortom iedereen die met de ziekte geconfronteerd werd en nood heeft aan troost, een goed gesprek, contact met lotgenoten. Het inloophuis richt zich op mensen uit de regio Bree, Kinrooi, Maaseik en Oudsbergen, al zijn mensen uit andere regio ook welkom. Uit ervaring blijkt dat de afstand tot reeds bestaande inloophuizen in Limburg, zoals Huis Erika Thijs te Hasselt, De Kolibri te Peer of, sinds kort, Inloophuis Maasland Limani vzw te Maasmechelen, te groot is voor iemand met kanker uit onze regio, zeker als hij of zij nog in behandeling is of juist uit behandeling komt. Ook de trajectduur met het openbaar vervoer is veel te lang. Daarom is de inplanting van een bijkomend inloophuis te Bree ideaal.” vertelt initiatiefnemer en voorzitter van de vzw, Andy Vrolijks.

Alle info vind je op www.huisvergeetmenietje.be of krijg je op het nummer 089/57.21.48. Je kan ook langskomen op dinsdag en donderdag van 14 tot 17 uur, De Houborn 43 in Bree. Alle activiteiten in het inloophuis, zoals begeleidende gesprekken, creatieve activiteiten, wandelingen, praatsessies met lotgenoten en aangepaste massages zijn gratis.