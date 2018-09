Grote hoeveelheid speed gevonden bij 31-jarige man 04 september 2018

Afgelopen weekend is een 31-jarige Breeënaar gearresteerd omdat in zijn wagen en woning drugs gevonden werden. De man is aangehouden.





Een politiepatrouille merkte zaterdagnacht een verdachte wagen op in Bree. Toen de inspecteurs de bestuurder uit het verkeer haalden voor een controle, vonden ze speed en extasy in de auto. De 31-jarige bestuurder uit Bree werd gearresteerd. De politie voerde even later ook een huiszoeking uit op het adres van de verdachte en vond er onder meer een grote hoeveelheid speed.





De dertiger werd overgebracht naar een cel in het politiecommissariaat en is zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden. (MMM)