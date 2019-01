Grenspark Kempen~Broek uniek in beeld gebracht BVDH

11 januari 2019

De natuurfototentoonstelling ‘Grenspark Kempen~Broek uniek in beeld’ wordt op zondag 20 januari om 15 uur geopend in het Natuureducatief Centrum Mariahof in Beek. Dertien natuurfotografen van Fotogroep Weert hebben twee jaar lang het bijzondere karakter van Grenspark Kempen~Broek op prachtige beelden vastgelegd. Het gebied is speciaal door de grote afwisseling van zandverstuivingen, moerasbossen en de vele beken en plassen. Door de waterlopen en watermolens kent het gebied ook een rijke geschiedenis. De foto’s zijn genomen vanop het wandelpad, dus waarneembaar voor iedere wandelaar. De expo wil deze groene parel op een unieke manier onder de aandacht brengen van het publiek. Met grote fotopanelen en een interactieve audiovisuele presentatie kun je kennis maken met de diversiteit en schoonheid van het gebied. De expo loopt tot 5 mei.