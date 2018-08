Georgisch trio mag tien maanden brommen 02 augustus 2018

Drie vrouwen van 32, 32 en 31 jaar mogen tien maanden brommen in de gevangenis. Ze zijn schuldig voor de diefstal van tien pakjes Gilette scheermesjes bij de Okay in Peer op 10 juli deze zomer.





Ook in Bree gingen ze lopen met twee elektronische tandenborstels en zeven vervangborstels. Een winkeldetective in Peer betrapte de dames op de feiten, ook de camerabeelden deden hun werk. Het trio kwam niet opdagen in de rechtbank. (BVDH)