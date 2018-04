Fotografen zetten Bree in de kijker 11 april 2018

02u52 0

Op 21 en 22 april kan je het werk van 5 fotografen van fotocollectief Lensflair bekijken in de Kapel van het Pensionaat in Bree. "Het is een eenmalig project van 5 fotografen die hun blik werpen op Bree en verschillende facetten. Freddy ging de markt op en fotografeerde enkele Breese 'koppen', John liet zich onderdompelen in het koffiebranden in de Gulden Tas en de andere fotografen belicht(t)en nog andere aspecten van Bree", zegt Hanne Haels van Cultuurcentrum De Breughel. "De vijf musketiers van Lensflair wonen in Genk, Hasselt, Tongeren en Wijlre (NL) en combineren in deze tentoonstelling een veelheid aan invalshoeken en onderwerpen."





De tentoonstelling is open op zaterdag 21 april van 14 uur tot 18 uur en op zondag 22 april van 10 uur tot 18 uur. Toegang via Stadspark of Grauwe Torenwal in Bree. (GBO)