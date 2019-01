Ex-trucker rijdt in op vader voor de ogen van zijn kindjes Kinderen van 3 en 5 jaar oud lijden sindsdien aan Post Traumatische Stress Stoornis Dirk Selis

16 januari 2019

15u42 0 Bree Een 59-jarige ex-trucker uit Bree geraakte op 17 september 2017 bijzonder geïrriteerd toen een gezin op weg naar huis hem wou inhalen op de weg van Bree naar Kinrooi. De man wou het er niet mee laten en besloot het gezin tot aan hun oprit achterna te rijden. Hij wou hen eens goed zijn gedacht zeggen. Maar het bleef niet bij woorden alleen.

“De twee ouders met hun kindjes van 3 en 5 jaar oud schrokken zich te pletter toen ze de auto zagen opduiken. Daarna was er niet veel meer tijd om na te denken want de auto reed recht op hen in. De mama en de kindjes konden nog tijdig wegspringen, maar de papa belandde op de motorkap. Plots reed de auto achteruit en gaf toen opnieuw plankgas. Mijn cliënt kon nog net wegrollen. De achtergebleven rubbersporen als stille getuigen.” vertelt de advocaat van de familie.

Gelukkig kon een buurman de zaak min of meer tot bedaren brengen en vroeg aan de familie om in hun huis te gaan en de politie te bellen. De ex-trucker beweert dat hij enkel zijn gedacht wou zeggen, maar dat hij een regen van vuistslagen over zich heen kreeg van de vader. “Mijn cliënt heeft na een tweede poging om hem te overrijden zijn zelfbeheersing verloren en heeft de man enkel vuistslagen toegebracht. Maar wie zou zijn zelfbeheersing in zo’n geval niet verliezen.” gaat de advocaat verder.

Hysterisch

“Het ergste van al is dat hun kindjes van 3 en 5 jaar oud alles gezien hebben. Ze dachten dat de man hun papa ging vermoorden. Ze werden dan ook hysterisch. Sindsdien doen ze het slecht op school en lijden ze aan het Posttraumatische Stresssyndroom.”

De procureur des konings tilde bijzonder zwaar aan het feit dat de ex-trucker het gezin nog achterna gereden was. “Daar ging u er echt over. Dat u geïrriteerd geraakt op de rijbaan tot daar, maar dat u hen tot aan hun oprit achtervolgde, daar ging u te ver.” Ook de rechter gaf de man een veeg uit de pan. “Mijnheer, u speelt blijkbaar graag politieagent. Nochtans zijn daar betaalde en opgeleide mensen voor, wanneer er iets in het verkeer niet juist verloopt. We hebben u daar echt niet bij nodig.”

De procureur vroeg een celstraf van 6 manden en een boete van 1000 euro. De rechter neemt de zaak in beraad en spreekt zich uit op 13 februari.