Eerste spadesteek nieuwbouw SAB 21 maart 2018

02u48 0 Bree Gisteren werd de eerste spadesteek gegeven voor de tweede fase van de nieuwbouw in SAB. Bij de start van het nieuwe schooljaar in 2019 moeten een nieuwe sporthal, moderne vakateliers, een indrukwekkend plein en een heraangelegde speelplaats klaar zijn om meer dan 1.000 leerlingen uit de bovenbouw te ontvangen.

De leerlingen en het personeel zullen maar weinig merken van de werken, aangezien ze op een aangrenzend perceel plaatsvinden. De voordelen zijn natuurlijk enorm. Met een bijkomende sporthal zullen de leerlingen voor hun lessen lichamelijke opvoeding terecht kunnen in eigen accommodatie en hoeven ze niet langer te pendelen naar de sporthal in Bree. Die is buiten de schooluren beschikbaar voor externe partijen. Ook de andere investeringen zorgen voor nog meer mogelijkheden voor de leerlingen. In de vakateliers komt modern materiaal en de agora maakt voorstellingen op de speelplaats mogelijk.





Van de gelegenheid wordt meteen gebruik gemaakt om ook de nodige voorzieningen aan te leggen om later desgevallend gemakkelijk op een warmtenetwerk aan te kunnen sluiten.





Bree zou volgens verschillende studies immers uitermate geschikt zijn om warm water uit diepe grondlagen te gebruiken als milieuvriendelijke en duurzame energiebron. (GBO/BVDH)