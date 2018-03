Dronken man belandt in de gracht 19 maart 2018

Een 41-jarige man uit Opitter ging in de nacht van zaterdag op zondag uit de bocht op de Breeerweg in Maaseik. Dat gebeurde om 1.50 uur. De man belandde in de gracht en blies achteraf positief. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. (BVDH)