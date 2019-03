Dirk Hermans (64) schrijft boek over Breese cafés: “Overrompeld door reacties” Birger Vandael

15 maart 2019

07u56 0 Bree Creatieve duizendpoot Dirk Hermans uit Bree heeft plannen om een boek te maken over de Breese cafés. De 64-jarige schrijver deed reeds een oproep en kreeg een stortvloed aan reacties. “De mooiste verhalen worden toch nog steeds aan de toog verteld”, glimlacht Dirk.

Dirk Hermans heeft als uitgever bij Vertelpunt al ervaring met dergelijke projecten. Journalist Jos Sterk schreef voor de uitgeverij verschillende boeken over de caféstad Hasselt. Telkens leverde dat een prachtig verzamelwerk op, vol leuke archiefbeelden. “Nu ik officieel op pensioen ben heb ik wat tijd en die tijd wil ik graag vullen met het schrijven van dit boek. Ik speelde immers al een tijdje met dit idee.”

Inmiddels maakte Dirk al een hele lijst van cafés die in aanmerking komen. “Momenteel heb ik er al een zestigtal kunnen achterhalen. Ik denk dat het er in totaal zo’n 70 à 75 zullen zijn, waarvan uiteraard al een heel deel gesloten zijn. Als sociale man ben ik vroeger ook wel eens op café gegaan en heb ik er uren gepraat aan de toog. Nu zoek ik vooral oudere mensen die me kunnen helpen bij cafés voor mijn tijd.”

Over zijn eigen favoriet moet Dirk niet lang nadenken: “Ik zit het liefste in ’t Poortje, een café vol historiek. Ook de Wachtzaal en de Reynaert behoren tot mijn geliefkoosde cafés. Mijn mooiste herinneringen aan vroeger bevinden zich misschien wel in de jeugdhuizen. In 1977 was ik zo betrokken bij de oprichting van het Breekend Festival, destijds toch de opener van het festivalseizoen. (hierover schreef hij ook het boek ’13 jaar Breekend’). Ik herinner me ook nog levendig hoe de lokale politiek na de vergaderingen nog uren bleef plakken. Dat zijn de leuke anekdotes die de mensen willen lezen.”

Onder de kerstboom

In elk café een pintje drinken, zit er voor Dirk echter niet meer in. “Dat mag niet van de dokter”, lacht hij. “Maar ik heb op dat vlak mijn tijd wel gehad. Nu zal ik proberen alle reacties te beantwoorden en op zoek te gaan naar de mensen met verhalen en oude foto’s. Dat zal zijn tijd wel in beslag nemen, misschien komt één boek zelfs niet toe. Ik hoop om tegen Kerstmis het werk af te hebben. Dan is dat een leuk cadeau voor onder de kerstboom te leggen.”

Naast de nog bestaande cafés zoals De Croon, De Mistral en De Refferie kon Dirk ook al tientallen oude cafés oplijsten. ‘Old Tom’, ‘’t Wit Peer’ en ‘Het Scheef Kasteel’ om er maar enkelen te noemen. Zijn oproep via ‘Ge zijt van Bree als Ge’ kreeg inmiddels al zo'n 400 reacties. Nostalgie troef dus, bij de zoektocht van Dirk naar de mooiste herinneringen aan de Breese cafés.