Dieven weg met trekker 13 februari 2018

Dieven zijn afgelopen weekend aan de haal gegaan met een truck van het bouwbedrijf Goijens aan het Industrieterrein Kanaal-Noord in Bree. De daders reden er vermoedelijk zaterdagavond omstreeks 22.30 uur al mee weg. Het ging om een witte trekker met groene streep en nummerplaat 1GSP087. Welke richting de dieven precies uitreden, is helaas niet gekend. Foto's van de gestolen truck werden intussen wel al druk gedeeld op internet, in de hoop dat iemand het voertuig alsnog ergens tegen komt. Ook bij de politie is de diefstal inmiddels gesignaleerd. (RTZ)