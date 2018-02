Dief legt deken over volle winkelkar 03 februari 2018

In de Sportlaan in Bree is woensdag een 41-jarige man gearresteerd voor de diefstal van een winkelkar vol verzorgingsproducten. De verdachte is donderdagavond aangehouden door de onderzoeksrechter in Tongeren.





De 41-jarige man probeerde woensdag rond 17.30 uur in supermarkt Carrefour Market een volle winkelkar te stelen. De man legde 142 verzorgingsproducten in de kar en dekte die af met een deken. Toen de man de winkel wilde verlaten, hield een winkeldetective hem tegen. De verdachte zette het meteen op een lopen. De winkeldetective kon hem met de hulp van enkele omstaanders overmeesteren en staande houden tot politiezone CARMA ter plaatse kwam. De verdachte is meegenomen naar het politiecommissariaat. De gestolen goederen zijn teruggegeven aan de winkelverantwoordelijken.





De veertiger is bij de politiediensten gekend voor diefstallen en staat geseind in verscheidene dossiers. De man is aangehouden en in de cel gestopt. (MMM)