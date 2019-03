Dertiger koopt impulsief online een wapen: geen celstraf maar opschorting van straf “Ik ben heel dom geweest” VCT

14 maart 2019

18u38 0 Bree Een dertiger uit Bree riskeerde drie maanden cel met uitstel maar kreeg opschorting van straf omdat hij in een impulsieve bui online een wapen kocht bij een Slovaakse firma. Hij werd als een ‘terrorist’ door de politie uit zijn bed gelicht en moest het illegaal wapen afgeven. “Het was een heel domme beslissing. De grootste straf heb ik al gehad van mijn vriendin,” bekende de dertiger.

De man gaf toe dat hij het wapen kocht om zijn gezin te beschermen, nadat er op de werf van zijn nieuwbouwwoning in Bree verschillende diefstallen plaatsvonden. De rechter merkte op dat de man zelfs de aandacht van het federaal parket had getrokken met zijn daad. “En daar slaagt niet iedereen in.” Beklaagde gaf toe. “Het is allemaal zo simpel. Enkele kliks, betalen en dan krijg je een vals gevoel van veiligheid.”

De dertiger kocht het wapen online met zijn kredietkaart bij een Slovaakse firma die alarmpistolen ombouwde tot bruikbare wapens. Omdat de firma zelf vermoedde dat afnemers de wapens onregelmatig gebruikten, werkte ze mee met het onderzoek.

De beklaagde is werkzaam in de zorgsector en een blanco strafblad belangrijk is voor zijn tewerkstelling. Daarom vroeg en kreeg de man opschorting van straf. Het wapen werd verbeurd verklaard.