Dertiger koopt impulsief online een wapen en riskeert drie maanden cel “Ik ben heel dom geweest” VCT

14 februari 2019

14u38 0 Bree Een dertiger uit Bree moest zich voor de strafrechtbank in Tongeren verantwoorden omdat hij in een impulsieve bui online een wapen kocht. Hij riskeert daarvoor een celstraf van drie maanden en een boete van 600 euro, beiden met uitstel. Hij werd als een ‘terrorist’ door de politie uit zijn bed gelicht en moest het illegaal wapen afgeven. “Het was een heel domme beslissing. De grootste straf heb ik al gehad van mijn vriendin,” bekende de man.

Beklaagde voelde zich onveilig nadat er op de werf van zijn nieuwbouwwoning in Bree verschillende diefstallen plaatsvonden. “Ook mijn aanhangwagen werd op een bepaald moment gestolen,” zuchtte de dertiger. “Ik had een onveilig gevoel en mijn reactie was heel dom. Een wapen aankopen.” De rechter merkte op dat de man zelfs de aandacht van het federaal parket had getrokken met zijn daad. “En daar slaagt niet iedereen in.” Beklaagde gaf toe. “Het is allemaal zo simpel. Enkele kliks, betalen en dan krijg je een vals gevoel van veiligheid.”

De aanklager beschreef dat de dertiger het wapen aankocht bij een Slovaakse firma die alarmpistolen ombouwde tot bruikbare wapens. Omdat de firma zelf vermoedde dat afnemers de wapens onregelmatig gebruikten, werkte ze mee met het onderzoek.

De advocaat van de man, die erg onder de indruk was dat hij voor de strafrechter moest verschijnen, beschreef dat zijn cliënt als een terrorist uit zijn bed werd gelicht. “Er is daar een heel team binnen gevallen om 5 uur ’s ochtends. Dat heeft een sterke indruk nagelaten op mijnheer en zijn vrouw. Hij had dat wapen veilig opgeborgen en heeft het onmiddellijk afgegeven.” De raadsman vroeg opschorting van straf voor de dertiger, die als technieker werkt.

“Ik weet dat ik 100% in fout ben,” gaf beklaagde toe. “Het is allemaal zeer indrukwekkend wat er gebeurd is.”

Vonnis op 14 maart.