Dakloze tankt negen keer zonder te betalen: “Brandstof nodig om warm te blijven” VCT

08 maart 2019

14u28 0 Bree Een dakloze man riskeert een celstraf van 10 maanden en een boete van 400 euro omdat hij tussen juni 2018 en februari 2019 negen keer tankte zonder te betalen. R. woont in zijn wagen en pleegde de feiten uit geldnood. Zonder brandstof zou het ook te koud worden in zijn auto.

De man tankte onder meer in tankstations in Genk, Houthalen, Bree en Maasmechelen. “De beklaagde gaat naar tankstations waar binnen afgerekend moet worden. Hij tankt en rijdt daarna verder zonder te betalen. Zo heeft hij 250 euro aan diesel gestolen in verschillende benzinestations”, schetste de aanklager. De meeste diefstallen werden vastgelegd op de camerabeelden van de tankstations.

De uitbater van een zaak in Bree stapte met nummerplaten van niet-betalers naar de politie. Op 13 februari werd R. opgepakt voor verhoor. De man kampt met een ernstige verslavingsproblematiek en daagde niet op voor de strafrechter in Tongeren. Naar verluidt was hij naar de rechtbank van Hasselt afgezakt.

Vonnis van 12 april 2019.