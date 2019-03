Creatieve duizendpoot Anniek (37) van huwelijksoptredens naar The Voice: “Muziek zal altijd deel zijn van mijn leven” Birger Vandael

14 maart 2019

14u52 0 Bree Anniek Raedschelders (37) uit Bree is een echte creatieve duizendpoot. Samen met haar man Dag Luyten zingt ze als ‘Dag Anniek’ op bruiloften in heel België. Tussendoor werkt Anniek ook als grafisch ontwerper en vrijdagavond staat ze op het podium van The Voice. “Ook mijn 13-jarige dochter Ise zingt in een bandje, we zijn echt een muzikale familie”, glimlacht ze.

Anniek is al haar hele leven bezig met muziek. Het begon allemaal met de piano en vervolgens ging ze via een schoolkoortje naar een rockband, om vervolgens met ‘Up With People’ de wereld rond te trekken en voor verschillende coverbands te spelen. Haar man Dag is een self-made gitarist en samen vormen ze ‘Dag Anniek’. Op alle soorten feestjes, van huwelijken tot recepties, zorgen ze voor de muziek. Soms vergezeld door drummer Bart Braeken, in dat geval wordt het Dag Anniek XL. “Op die manier komen we natuurlijk in aanraking met alle soorten muziek”, zegt Anniek. “Van Jessie J tot Dolly Parton en Robbie Williams.”

Uit de comfortzone

“Als je al je hele leven zingt, komt onvermijdelijk de vraag om deel te nemen aan The Voice”, vertelt Anniek. “Ik heb de boot altijd een beetje afgehouden, maar mijn dochter begon en nu ook over. En kijk, uiteindelijk heb ik besloten de comfortzone te verlaten en deze kans te grijpen!” Anniek kiest het nummer ‘Girl Crush’ van Little Big Town. “Geen bekend nummer, dus sowieso een risico, maar ik hou van het genre.”

Dixie Rose

Dit voorjaar slaan Anniek en Dag een nieuwe weg in en brengen ze een EP met eigen nummers uit. ‘Dixie Rose’ wordt een project met levensnummer en een flinke country touch. Een crowdfunding loop inmiddels via https://nl.ulule.com/dixie-rose-ep met als doel in april de studio in te duiken. “Het muzikaal verhaal zal dus niet stoppen bij The Voice. Ik beschouw het programma dan ook vooral als een leuk spelletje. Als het natuurlijk helpt met deuren te openen, dan is dat mooi meegenomen.”

Dat creativiteit in het bloed van de Breese vrouw zit, blijkt ook uit haar andere dagbesteding. “Sinds oktober ben ik zelfstandig zaakvoerster van Salonhippie. Dat is een bureau dat zich bezighoudt met het ontwerpen van originele kaartjes, leuke stickers, unieke shirts… Het hangt dus wel een beetje samen met wat we met ‘Dag Anniek’ doen. Die creativiteit en het muzikale zal altijd wel een deel van mijn leven blijven. Vroeger stond ik daarin alleen want mijn twee zusjes hadden niets met muziek. Nu is dat wel even anders. Ik heb mijn dochter alles met de paplepel ingegoten en het is geweldig dat ze de passie heeft overgenomen”, besluit Anniek.