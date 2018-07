Containerpark gesloten wegens hitte 25 juli 2018

Op donderdag 26 juli en vrijdag 27 juli zal het containerpark in Bree uitzonderlijk gesloten zijn in de namiddag. "Omdat er een temperatuur van meer dan 35graden voorspeld wordt. Die zomeropkuis plan je dus best in de voormiddag", aldus de mededeling van het stadsbestuur van Bree. In de voormiddag is het afvalpark wel open: van 9 uur tot 12 uur. (GBO)