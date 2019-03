Colruyt-dieven tot dertig maanden achter de tralies DSS

12 maart 2019

16u01 0 Bree Twee Roemenen stalen op vier dagen tijd voor 12.300 euro aan luxegoederen uit zeven Belgische Colruyt-vestigingen. De strafrechter in Tongeren stuurt hen vandaag voor respectievelijk 30 en 28 maanden naar de gevangenis.

De twee Roemenen maken deel uit van een bende die gespecialiseerd is in winkeldiefstallen en hun buit in Roemenië op de zwarte markt verkoopt. Tussen 3 tot 6 oktober sloegen ze toe in Colruyt-vestigingen van Bree, Evere, Chaudfontaine, Maaseik en Verviers. Op strategische plekken plaatsten ze kartonnen dozen die ze daarna gedeeltelijk vulden met champagneflessen en sterke drank, scheermesjes, tabak, opzetborstels, elektrische tandenborstels, inktpatronen en andere luxegoederen.Bovenop die luxegoederen legden ze dan alledaagse spullen.

12.300 euro aan luxe-artikelen

Onverstoord liepen de Roemenen ermee buiten zonder te betalen. Ook verstopten ze. Op de diverse camerabeelden is het duo duidelijk te zien. In de Colruyt van Bree liepen ze echter tegen de lamp. Een opmerkzame winkeldetective betrapte hen op heterdaad. Volgens de procureur gingen de mannen er op vier dagen tijd vandoor met 12.300 euro aan luxe-artikelen Aan Colruyt moeten de twee mannen nu een schadevergoeding betalen van 10.567 euro vermeerderd met de gerechtskosten. Beiden moeten ook een boete betalen van 2.400 euro en de BMW waarmee ze de verschillende diefstallen pleegden werd verbeurdverklaard