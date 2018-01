Celstraf voor jassendief 24 januari 2018

02u47 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde Marcel W. (26) uit Bree bij verstek tot vier maanden cel en een boete van 800 euro wegens diefstal van twee lederen jassen. Op 30 november ontvreemdde Marcel W. ten nadele van Effe Anders BVBA in Bree de twee jassen met een totale waarde van 1.198 euro. Op camerabeelden was duidelijk te zien hoe de twintiger het op een lopen zette na de diefstal en zelfs een eindje achtervolgd werd door een getuige. Die herkende Marcel W. formeel als de man met de jassen. Deze had blijkbaar nattigheid gevoeld. Het duurde immers ruim twintig minuten alvorens hij de deur opende toen de politie aanbelde om hem aan de tand te voelen. (JEK)