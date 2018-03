Brouwerij Opitter gaat uitbreiden 22 maart 2018

Brouwerij Cornelissen in Opitter gaat uitbreiden op een aanpalend perceel. De uitbreiding voorziet in een gebouw met een oppervlakte van zo'n 600 vierkante meter, bedoeld voor de herlocalisatie van opslag die momenteel verspreid gebeurt in Tongerlo en Bree. Hierdoor zullen heel wat vervoersbewegingen uitgespaard worden en kan de flessenspoelmachine verplaatst worden, hetgeen de interne werking verbetert. "De optimalisatie die Cornelissen op korte termijn kan uitvoeren door deze uitbreiding geeft een aanzet tot verdere ontwikkeling van de activiteiten van de brouwerij. Op termijn vertaalt ook dit groeipotentieel in mogelijke ruimte voor extra jobs", zegt schepen Mario Knippenberg (N-VA). (GBO)