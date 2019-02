Breese bib genomineerd voor Smart Belgium Awards BVDH

21 februari 2019

17u34 0 Bree De bibliotheek van Bree is omwille van het open+-concept uniek. Daarom werd de stad genomineerd voor de Smart Belgium Awards 2018. “De bib bewijst op deze manier dat kleinere gemeentes ook een voortrekkersrol kunnen opnemen!”, reageert burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) opgetogen.

De Smart Belgium Awards zetten innovatie en duurzame projecten in de kijker die een antwoord bieden op de uitdagingen van onze samenleving. Kleine en grote ondernemingen, start-ups, scholen en universiteiten, ziekenhuizen en lokale besturen dienden samen meer dan 150 kandidaturen in. De Breese bib werd genomineerd in de categorie ‘Smart City Award’ in de categorie onder 30.000 inwoners. Samen met de 49 andere genomineerden zal het project binnenkort verdedigd worden voor de eindjury. Op 24 april wordt duidelijk of de stad ook daadwerkelijk de prijs krijgt.

Het open+-concept in de Breese bib kwam overgewaaid uit Scandinavië en Duitsland. Zo’n 500 bibliotheken werken er met het open+ systeem. Naast de bemande openingsuren, zijn er extra openingsuren zonder personeel, onder strikte voorwaarden, voor hun vaste gebruikers. Zo is de bib op een duurzame manier meer toegankelijk voor bibliotheekgebruikers. Zij komen er in een veilige, rustige en vertrouwde sfeer terecht.