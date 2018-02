Bijna drie jaar rijverbod voor hardleerse twintiger 28 februari 2018

02u38 0

Amper enkele maanden nadat een 26-jarige man uit Bree veroordeeld werd voor rijden onder invloed van drugs, liep hij in Bilzen opnieuw tegen de lamp. De politierechter in Tongeren vond dat de emmer nu meer dan aan het overlopen was en legde de hardleerse Breeënaar twee jaar en tien maanden rijverbod op. Hij moet ook een boete van 11.200 euro, waarvan 4.000 euro met uitstel, betalen. Een vrouw uit Sint-Truiden moet een boete van 800 euro betalen. Zij stelde haar auto ter beschikking hoewel ze weet had van het lopende rijverbod.





Gevaarlijk rijgedrag, zoals het in gevaar brengen van tegenliggers bij het inhalen, trok in september vorig jaar de aandacht van de verbalisanten. Behalve het feit dat de man weer positief testte, bleek dat hij geen rijbewijs had en ook de eerder verplichte onderzoeken niet had ondergaan. Na het lange rijverbod zal dat toch moeten gebeuren, evenals alle rijvaardigheidsexamens afleggen. (JEK)