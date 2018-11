Bib zonder personeel is succesverhaal Systeem wordt dit najaar verder uitgerold Birger Vandael

13 november 2018

17u56 0 Bree Ruim vier maanden geleden startte men in Bree met een bibliotheek die zelfs buiten de openingsuren nog altijd toegankelijk is voor gebruikers. De Vlaamse primeur werd een succes en heel wat gemeenten zullen op termijn het voorbeeld volgen. “Andere bibs bellen ons op voor info en komen op leerbezoek”, vertelt schepen van Cultuur Jo Vandersteegen (CD&V).

Het nieuwe bibliotheekconcept kreeg de naam ‘Open+’. Met dank aan automatische lichten, camera’s, zelfscanbalies en een e-ID werd het mogelijk voor gebruikers om toegang te krijgen buiten de vaste openingsuren. Het idee komt overgewaaid uit Scandinavië en Duitsland. Dankzij het nieuwe systeem wordt de bib een plaats om rustig kranten en tijdschriften te lezen, om boeken in te leveren, uit te lenen of te verlengen en om te studeren.

Tussen 1 juli en 31 oktober werd er in Bree hard gewerkt aan het concept. Daarvoor werden maar liefst 45 ambassadeurs ingeschakeld. “De proefperiode bestond uit twee delen”, legt Vandersteegen uit. “Tijdens de eerste zes weken werden de ambassadeurs intensief bevraagd over het project. Aan de hand van hun input werd een reglement opgemaakt. De ambassadeurs gaven aan dat het van cruciaal belang is dat gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor de bib tijdens de open+-uren. Daarom hebben we een aantal aanpassingen uitgevoerd”, gaat Vandersteegen verder. “Zo werden de folderrekken uit de hal gehaald, werd de nooduitgang nog veel duidelijker aangeduid en hebben we een FAQ-lijst opgesteld voor het uitlenen en inleveren van materialen.”

Een andere bevinding was dat de open+-gebruikers een soort community moeten vormen die haar verantwoordelijkheid ernstig neemt en van de bib een fijnere plaats wil maken. “Niet iedereen moet zomaar toegang krijgen. We hebben daarom bepaald dat gebruikers minstens drie maanden actief lid moeten zijn van de club, geen openstaande kosten mogen dragen, het reglement moeten ondertekenen en een infosessie moeten bijwonen. De minimumleeftijd wordt op 18 jaar gezet.”

In een tweede fase bezochten de ambassadeurs minstens twee keer per week de bib tijdens de open+-uren. “Na enkele technische perikelen in de beginfase was al snel duidelijk dat het systeem klaar was om verder uit te rollen”, vertelt bibliothecaris Annemie Arras. “Gebruikers wachtten ongeduldig op de uitrol, andere bibs tonen interesse. Vanaf 5 november kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een infosessie. Dat leverde nu al tien nieuwe mensen op. Vanaf nu zijn er wekelijks sessies.”

Concreet is de bib nu elke dag open van 10 tot 22 uur. 30 uren worden gevuld met personeel, de andere 54 uren zijn exclusief voor open+-gebruikers. “We hopen dat het aantal geleidelijk aan groeit, dat is beter dan een massa in één keer. Met behulp van een klankbordgroep blijven we het systeem verder opvolgen”, besluit Vandersteegen.