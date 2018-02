Bestuurder ontsnapt uit brandend voertuig na crash 19 februari 2018

02u40 12 Bree Op de Weg naar Bree raakte zaterdagnacht een wagen van de baan en kantelde op zijn dak. Het voertuig vatte vuur, maar de 27-jarige bestuurder kon tijdig uit de wagen ontsnappen.

De man liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op, maar de ravage was groot. Vermoedelijk verloor de bestuurder de controle over zijn stuur aan de verkeersgeleider toen hij richting Opglabbeek-centrum reed. Hij ramde eerst een hekwerk van een woning, knalde tegen een elektriciteits- én internetkast van Proximus en tegen een verkeersbord. De wagen belandde op zijn dak en kwam tot stilstand tegen een boom en vatte vrijwel meteen vuur. Als bij wonder kwam de bestuurder er amper gehavend uit. Brandweer Genk snelde ter plaatse om het wrak te blussen. Omwonende Proximusklanten hadden enkele uren geen internet door het ongeval. (MMM)