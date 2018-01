Beklaagde verloor zakje cannabis bij ongeval 02u39 0

Een 25-jarige man uit Bree was in 2016 op weg van Eindhoven naar zijn thuis toen hij de buurt van het treinstation van Beverlo betrokken raakte bij een ongeval. "Op het wegdek lag een zakje met drugs. Wat later is dit zakje teruggevonden in de berm niet ver van de motorfiets. In de zak zat een 50 gram cannabis. De eigenaar gaf spontaan het bezit toe en bij een huiszoeking zijn nog restanten van cannabis onder zijn bed gevonden. In Eindhoven had hij 300 euro betaald voor de cannabis. Hij had ook een jointje gerookt als test, vandaar de positieve ademtest. Soms liet hij kameraden mee roken, zonder daar geld voor te vragen", zei de aanklager. Die vorderde een celstraf van één jaar en een boete van 6.000 euro. Hij ging akkoord met uitstel voor de straf.





De advocate van de man vroeg de opschorting van de straf. Vonnis op 8 februari. (BVDH)