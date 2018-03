Back on Stage in sporthal Olympia 24 maart 2018

Het tributefestival Back on Stage is gisteravond van start gegaan, maar ook vandaag staan er opnieuw artiesten op het podium in sporthal Olympia. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur. De opbrengst gaat elk jaar naar een goed doel, en dat zijn deze keer Hedera Helix en Jeugdzorgcentrum Kajo. Info op www.backonstage.be. (GBO)