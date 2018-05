Arbeider (67) komt onder gevel terecht en sterft 25 mei 2018

02u45 1 Bree Een 67-jarige man uit Bree is donderdag om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Aarschot.

De feiten gebeurden op een werf van Cosimco, lid van Willemen Groep in Aarschot. "Rond 11 uur is een medewerker van een van onze onderaannemers door een nog onbekende oorzaak onder een prefabwand terechtgekomen", klinkt het bij het bedrijf. "Bij dit ongeval is de medewerker overleden. Onze mensen ter plaatse hebben onmiddellijk de hulpdiensten gecontacteerd. Die waren snel ter plaatse, maar de hulp kon niet meer baten."





Oorzaak achterhalen

"Willemen Groep betreurt dit voorval ten zeerste en is vastbesloten de mogelijke oorzaken van dit voorval te achterhalen. We wensen in de eerste plaats ons medeleven te uiten naar de familie en vrienden van het slachtoffer."





Oh'Green is een nieuwe conceptstore op de locatie waar eerder een Intratuin-winkel lag. Het tuincentrum is al open, maar voor een deel nog in aanbouw.





Het parket kwam ter plaatse om een onderzoek op te starten naar de oorzaak. Over de exacte omstandigheden en of het al dan niet om een menselijke fout gaat, kon gisteren nog geen uitsluitsel gegeven worden. Ook de dienst welzijn op het werk kwam ter plaatse.





Brugpensioen

De arbeider zou op brugpensioen zijn, maar kluste graag enkele dagen in de week bij. Het lichaam werd donderdag overgebracht naar Bree.





(KBG/MMM)