77 nieuwe wooneenheden 18 april 2018

Aan de Thijsstraat, tussen de Sportlaan en de N76 in Bree, is gestart met de aanleg van een nieuw woonerf met 77 nieuwe wooneenheden. Het project 'Op de Koopman' moet een gezellige buurt worden die aansluit bij het landelijke karakter van Bree. De nieuwe verkaveling heeft 20 grondgebonden woningen en 57 vrije bouwgronden. "Daarmee bieden we bijkomende aangename woongelegenheid aan dicht bij het centrum", zegt schepen Mario Knippenberg (N-VA). Projectontwikkelaars Veerle en Raf Custers geven kopers de vrijheid om zelf te bouwen of een casco of afgewerkte woning aan te kopen. De woningen zelf zijn bedoeld voor alle generaties. Zelfs bij de kleinere kavels is het mogelijk om gelijkvloers te wonen. Op zaterdag 21 april zullen alle projectpartners samen met de buren een eik aanplanten op het hoogste punt: het vertrekpunt van een fiets- en wandelpad dat het autoluwe woonerf verbindt. De nieuwe wijk maakt gebruikt van de glooiing in het landschap. (GBO)