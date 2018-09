66-jarige fietsster sterft na val in het water 03 september 2018

02u31 0

Een 66-jarige vrouw uit Bree is zondagnamiddag tijdens een fietstochtje in het water van het kanaal terecht gekomen en overleden. Het slachtoffer reed over de Waterstraat in de richting van Bocholt, toen ze om een nog onduidelijke reden in het water belandde. Getuigen konden de vrouw snel op het droge helpen.





Een MUG team en een ambulance snelden nog ter plaatse om haar te reanimeren. Maar voor het slachtoffer kon echter geen hulp meer baten. Zij stierf op de plaats van het ongeval. (RTZ)