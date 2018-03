45 extra jobs op Vostert 20 maart 2018

Op bedrijventerrein Vostert in Bree is er ruimte voor een 12-tal extra bedrijfsunits. Het aantal bijkomende jobs wordt geraamd op 45.





"Het RUP gedeeltelijke herziening BPA zonevreemde bedrijven voorziet een aanpassing van het deelplan site Heidevink NV, Geerits NV en het voormalige Weldimo in de KMO-zone Vostert. Het biedt een kader om op de terreinen van Weldimo de ontwikkeling van nieuwe KMO-units mogelijk te maken, goed voor heel wat extra jobs in de nabije toekomst. Dat is een hele stap vooruit voor KMO-zone Vostert", zegt schepen Mario Knippenberg (N-VA). (GBO)