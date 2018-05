40 jaar pinksterfeesten op de Vostert 19 mei 2018

Dit weekend zijn er op de Vostert in Bree de pinksterfeesten. De pinksterfeesten worden al 40 jaar georganiseerd door de KAJ. De festiviteiten die destijds werden opgezet om het eerste lustrum van de jongerenbeweging op te luisteren, zijn inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde. Op zaterdag 19 mei is er vanaf 14 uur de 'Spel-zonder-grenzen-namiddag' voor kinderen vanaf 6 jaar. Zaterdagavond volgt de Kajottersquiz. Op zondag vanaf 12 uur is er een rommelmarkt en Vlaamse kermis. Alle activiteiten vinden plaats aan de kerk en jeugdlokalen van de Vostert in Bree. Info: www.pinksterfeesten.be





(GBO)