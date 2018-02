16.000 inwoners 14 februari 2018

Het bevolkingsaantal van Bree bedraagt 16.000 inwoners. "Een mooie start van 2018", zo laat het stadsbestuur weten. Bree heeft een gemiddelde stijging van een 100-tal inwoners per jaar. De 15.000ste inwoner werd ingeschreven eind 2008. Bree heeft de ambitie om verder te groeien. Onder andere op de voormalige TISM-site is een bouwproject in ontwikkeling voor nieuwbouw-appartementen met een stadspark. "Ook dan komen er weer een groot aantal wooneenheden bij." (GBO)