1,5 euro per minuut voor telefoontje naar dokter van wacht (maar beterschap op komst) UITZONDERLIJK HOGE KOSTPRIJS IS HET GEVOLG VAN TECHNISCHE PROBLEMEN Birger Vandael

29 november 2018

12u30 0 Bree Wie in Bree, Meeuwen of Gruitrode wil bellen naar de dokter van wacht, kan maar beter genoeg telefoonkrediet hebben. Het kost immers 1,5 euro per minuut om deze te kunnen spreken. "Er zijn technische problemen geweest én de opleiding van de operatoren laat te wensen over", vertelt Dr. Wim Moors, voorzitter van de wachtdienst.

"Onlangs heb ik het nummer van de dokter van wacht moeten gebruiken en voor zeven minuten bellen heb ik meer dan tien euro moeten betalen", zegt een lezer van deze krant. "Waarom moeten zieken betalen voor hun zorgen?", vroeg hij zich af.

"Alle huisartsenkringen hebben de verplichting om in hun streek aan wachtdienst te organiseren en om bereikbaar te zijn op één gemeenschappelijk nummer", antwoordt Jan Eyckmans, woordvoerder van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. "De regelgeving zegt niet specifiek welk soort nummer of tarief. Heel vaak is dit een normaal telefoonnummer dat doorgeschakeld staat naar de huisarts van wacht. Sommige huisartsenkringen maken gebruik van een medisch secretariaat dat hen helpt bij de organisatie van de huisbezoeken en een aantal gebruikt daarbij een betalend nummer."

Telesecretariaat

Dr. Moors, voorzitter van de wachtdienst Bree-Meeuwen-Gruitrode, verduidelijkt dat zij werken met een telesecretariaat voor hun wachtdienst, waarvoor ze zelf ook moeten betalen. "Dat doen we omdat het zowel voor de patiënt als voor de artsen voordelen heeft. Toen wij nog met een eigen telefooncentrale werkten, raakte deze immers regelmatig overbelast. Zo kregen patiënten een bezettoon als er meerdere lijnen tegelijk waren of als een arts op huisbezoek was en er op dat moment geen bereik was. Verder zaten we ook nog met de telefonische belasting bij artsen, die vaak onnodige of ongepaste vragen kregen. Voor de veiligheid van de arts is het trouwens zinvol dat bepaalde gegevens genoteerd worden, en dat er met een logboek van oproepen gewerkt wordt. Hierbij is een telesecretariaat zeer behulpzaam."

Jan Schonkeren van oppositiepartij MG haalt aan dat verschillende inwoners de indruk hebben dat ze zo lang mogelijk aan de lijn worden gehouden. Dr. Moors onderstreept dat alle kosten boven 4,5 euro aan de patiënt moeten terugbetaald worden, juist om dit te vermijden: "We verdienen dus zeker geen geld aan dit nummer."

Gebrekkige opleiding

Volgens Dr. Moors zijn er sinds het telesecretariaat veranderd is van eigenaar, technische problemen met de dienstverlening. "Ook de opleiding van hun operatoren laat te wensen over. Wij betreuren dit ten zeerste en zijn daarom op zoek naar een andere oplossing", is hij duidelijk. "In andere gemeenten in Noord-Limburg is er wel een zonaal tarief. Vroeger hadden de apothekers eveneens zo'n betaalnummer, maar dat werd inmiddels afgevoerd", aldus Robert De Graaf, één van de verantwoordelijken voor de wachtpost in Noord-Limburg Robert De Graaf.

Mogelijk moeten inwoners in Bree, Meeuwen en Gruitrode op korte tijd twee keer overschakelen van nummer als ze de dokter van wacht willen bereiken. Een eerste keer voor de kortetermijnoplossing en later voor de invoer van het overheidsnummer 1733. "Er is dus wel degelijk beterschap op komst", bevestigt Eyckmans. "Als dat project afgerond is, kan men overal in België hetzelfde nummer bellen voor een arts van wacht. De oproepen zullen behandeld worden in de noodcentrales die nu al de nummers 100, 112 en 101 behandelen. Voor Limburg zal dit in de loop van 2019 en 2020 gebeuren."