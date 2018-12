‘Tuincentrum is ook growshop’: uitbaters riskeren tot vier jaar cel VCT

20 december 2018

14u09 0 Bree Twee uitbaters van een tuincentrum in Bree riskeren een celstraf van twee en vier jaar omdat ze in hun tuincentrum ook materialen verkochten om cannabisplantages op te zetten. “Op de rekening waren cash stortingen voor een bedrag van 829.555 euro die niet in verband stonden met legale activiteiten,” beschreef de aanklager. Een van de uitbaters werd ook gelinkt aan twee cannabisplantages in Maasmechelen en Heusden-Zolder.

Op 4 september 2015 stelde een politiepatrouille eerder toevallig vast dat in een winkelstraat in Maaseik een bankje stond met een kweeklamp en ander materiaal in het kader van de verkoop van growshop materialen. De bijhorende affiche verwees naar een reclame van het desbetreffend tuincentrum. De onderzoekers kwamen zo terecht op een webshop waar materialen discreet verpakt werden en op een geheime parking werden afgeleverd. “Er werd van alles verkocht voor de grootschalige teelt van cannabis: droognetten, strijkzakken, knipmachines”, beschreef de aanklager. “Er werden ook online advertenties geplaatst en posts op een wietforum met tips hoe mensen konden vermijden om gepakt te worden bij warmtemetingen voor plantages.” Later werden de activiteiten van de eerste firma overgenomen door het tuincentrum in Bree. De analyse van de bankrekeningen bevestigde volgens de aanklager dat vele bankverrichtingen niet konden gekoppeld worden aan legale handelspraktijken. “Zo werd er 822.955 euro gestort op de rekening van de firma. Er waren 543 cash stortingen zonder mededeling, soms tot wel 9000 euro op een dag. Als men zoveel gelden ontvangt met cash stortingen dan heeft men wel degelijk te maken met growshop activiteiten.” Het onderzoek leidde de speurders ook naar twee ontmantelde cannabisplantages in Maasmechelen en Heusden-Zolder, waaraan uitbater R. kon gelinkt worden. Ook de vrouw van R. en een medebeklaagde die de webshop oprichtte riskeren celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar voor betrokkenheid in dit dossier.

Geweldig kwaad op collega

De verdediging benadrukte dat er in het tuincentrum wel degelijk legale materialen verkocht werden. “Veel van die materialen hebben een dubbel gebruik, mijn cliënt heeft nooit wetens en willens hulp willen verlenen aan personen die cannabisplantages opbouwden,” pleitte Luc Vandebrouck, advocaat van hoofdbeklaagde R. Hij vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt of ondergeschikt een straf met uitstel. Dat vroeg ook Jan Swennen, advocaat van mede-uitbater J. Volgens hem was zijn cliënt geweldig kwaad op zijn collega-uitbater. “Hij heeft zelfs een tijd in voorhechtenis gezeten omdat R. zich ingelaten heeft met die twee plantages,” pleitte hij. J. staat enkel terecht voor de ‘growhop activiteiten’. Volgens J. zelf verliep in het tuincentrum in Bree echter alles correct. “Mensen kwamen er meststoffen, potgrond en zo kopen. Ze vroegen wel advies over de opzet van plantages maar dat hebben we nooit gegeven, anders waren wij strafbaar. En wat er op onze website stond, vind je ook bij bol.com.”

Vonnis volgt op 17 januari.