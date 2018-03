"Punten zijn even bijkomstigheid" EXAMENS AFGELAST NA DODELIJK ONGEVAL ZARA (13) MARCO MARIOTTI

28 maart 2018

02u45 0 Bree Middenschool Heilig Hart heeft besloten om de klasgenoten van Zara Braeken (13), die maandag om het leven kwam bij een verkeersongeval, geen examens meer te laten afleggen. "Punten zijn bijkomstig, we moeten dit samen verwerken", zegt

directeur Ellen Huybrechts.





De psychologe van het CLB en het leerkrachtenteam van de Middenschool werden maandagavond op de hoogte gebracht van het overlijden van Zara. De 13-jarige leerlinge was aan de Beemdstraat in Meeuwen-Gruitrode onder een vuilniswagen terechtgekomen toen die achteruit reed. "Het verlies van Zara is bijzonder hard aangekomen in de school", vertelt directeur Ellen Huybrechts. "We hebben de leerlingen vandaag (gisteren, red.) meteen opgevangen. In alle klassen is de dag begonnen met een bezinningsmoment. De klasgenoten van Zara werden ook begeleid door een psychologe van het CLB. Voor hen gingen de examens niet door - ook de rest van de examenperiode wordt geschrapt. In de andere klassen hebben we de leerlingen de keuze gegeven. Punten zijn op zo'n momenten een bijkomstigheid. De examens zullen ook niet op andere tijdstippen ingehaald moeten worden. Die ene toets meer of minder maakt nu niet uit."





Rouwregister

In de inkomhal van de school werd intussen een rouwregister geplaatst, met een foto van Zara erbij. Wie dat wou, kon ook in een aparte bezinningsruimte enkele woorden neerschrijven. "Daar zoeken haar klasgenoten vooral even de stilte op", klinkt het. "In de voormiddag hebben ze samen ook eerst nog een wandeling gemaakt. We doen eigenlijk wat de leerlingen vinden dat er moet gebeuren. Wie extra steun kan gebruiken, wordt ook hier weer bijgestaan door het CLB."





Intussen blijkt dat de omstandigheden van het ongeval anders zouden zijn dan aanvankelijk gecommuniceerd werd. Volgens de ouders van Zara en enkele naaste kennissen stak het 13-jarige meisje niet zomaar de weg over. "Ze nam elke dag dezelfde route, steeds met haar zus", klinkt het.





"Maar omdat haar zus maandag op een ander tijdstip examens moest afleggen, was zij er deze keer niet bij. Zara liep wel steeds aan de rechterzijde van de weg, vanuit het centrum richting het einde van de Beemdstraat - waar ze woonde. Zomaar de weg oversteken, dat deed Zara niet." Het parket had eerder gesteld dat Zara mogelijk achter de vuilniswagen door wandelde. Toen de bestuurder achteruit reed omdat hij in een doodlopende straat zat, merkte hij het meisje te laat op.





De familie zal vrijdag in besloten kring afscheid nemen van Zara, waarna haar urne op het kerkhof van Meeuwen-Gruitrode bijgezet zal worden. Donderdagavond is er om 19 uur nog een laatste groet mogelijk in het uitvaartcentrum Witters-Paesen.