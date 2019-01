(Nog) geen sneeuw in Noord-Limburg: weerman betreurt frustraties Birger Vandael

30 januari 2019

10u14 24 Bree De weersvoorspellingen die gisteren rond gingen, hadden het over vijftien centimeter sneeuw en een vreselijke ochtendspits. Mensen werden aangeraden zo veel mogelijk van thuis uit te werken. Halverwege de voormiddag zien veel (Noord-)Limburgers echter (nog) geen vlokje sneeuw. “Jammer van de gefrustreerde reacties”, zegt lokale weerman Ruben Weytjens.

Volgens Weytjens, wiens weervoorspellingen in de provincie massaal gevolgd worden (zijn Facebookpagina heeft ruim 75.000 volgers), valt een deel van Limburg uit de boot omdat de sneeuwzone net vijftig kilometer zuidelijker is gaan slepen. “Ik wil vragen om eerst de genuanceerde weersverwachtingen goed te lezen en niet de ongenuanceerde krantenkoppen. Dit is sneeuw en dat is elke keer moeilijk in te schatten. Mijn zoontje van 9 weet inmiddels reeds meer dan drie jaar dat hij nooit hoeveelheden mag geloven die ‘voorspeld’ worden, want zo’n voorspelling kan nu eenmaal niet gemaakt worden. Wél een kansverwachting. Maar je bent nooit te oud om te leren.”

Gemiddeld vijf centimeter in Limburg

Gisteren waarschuwde de weerman overigens al voor dit scenario, waarbij Limburg dus deels bespaard blijft van de sneeuwval. “De sneeuwzone zal in de loop van de voormiddag uitbreiden naar het noorden van de provincie, al gaat het allemaal wat trager dan voorzien. Het blijft dan ook nog steeds afwachten hoeveel sneeuw er precies zal vallen, al lijkt Limburg op basis van de actuele situatie geen aanspraak te maken op de hoogste sneeuwsommen die gisteren hier en daar opdoken. Voorlopig zet ik in op gemiddeld 5 centimeter, met wat meer in het zuiden van de provincie, en wat minder over het noorden.”

