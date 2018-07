"Meerijden met truck is droom die uitkomt" JAN (63) BELEEFT FANTASTISCHE DAG DANKZIJ TRANSPORTBEDRIJF H.ESSERS BIRGER VANDAEL

18 juli 2018

02u45 0 Bree Dankzij Ambulance Wens België en transportbedrijf H.Essers kon de zieke Jan Emonds (63) uit Bree gisterennamiddag eindelijk eens meerijden met een echte truck. Een dagactiviteit die geregeld werd door zijn zussen. "Het was een fantastische dag en je ziet aan hem dat het echt deugd heeft gedaan", vertelt oudste zus en vertrouwenspartner Jeannine (66) tevreden.

In het najaar werd een melanoom ontdekt bij Jan. Ondanks alle goede zorgen sloeg de behandeling niet helemaal aan zoals verhoopt. Toch heeft de Breeënaar nog een heel aantal wensen en dromen en daarvan zag hij er gisteren één in vervulling gaan. "Een vrachtwagen kwam hem ophalen aan het Dienstencentrum 'De Oase' aan de Meeuwerkiezel. Jan was heel verrast en heel blij toen hij zag dat hij met hen mee mocht. Dat had hij nooit verwacht", vertelt Jeannine, die zelf afkomstig is uit Diepenbeek.





Bijna twee uur zat Jan in de vrachtwagen. "Ze reden door Godsheide, waar hij een groot deel van zijn leven geleefd heeft. Verder waren er passages door Bokrijk en de bedrijvenzone waar Essers gevestigd is. Allemaal niet evident met een vrachtwagen, maar chauffeur Marcel hield heel goed rekening met de wensen van mijn broer. Achterop bleef de wagen van Ambulance Wens België ook alles van dichtbij volgen", gaat de oudste zus verder.





Jan speelde al lange tijd in zijn leven met het idee om eens mee te mogen met een vrachtwagen. "Wanneer we terugkwamen van Duitsland en hij de vrachtwagens zag staan, zei hij altijd dat hij dat wou. Een job als vrachtwagenchauffeur zat er voor hem nooit in en dat was frustrerend. Dit maakt veel goed en het was het ook nog eens een speciaal type vrachtwagen! Heel wat medewerkers en ook enkele zussen, broers en familie gingen mee tijdens de rit. Zijn vrouw was er helaas niet bij, omdat ze met vakantie is met haar familie. We hadden helaas de luxe niet meer om nog een week te wachten", legt Jeannine uit.





Twee uur

En Jan was tevreden! "Hij is niet het type dat er veel over vertelt of 'hiep hiep hoera' roept, maar je ziet wel aan hem dat het een mooie dag was. Twee uur was ook wel het maximum, op het einde was het genoeg geweest en was hij vermoeid. Hij gaat er zeker nog over praten en toonde zich ook heel dankbaar. Dit was hoe dan ook een dag om te koesteren. We spreken hoe dan ook niet over een 'laatste wens', wel over een wens. Al moeten we eerlijkheidshalve ook zeggen dat het moeilijk is om nog andere grote dromen waar te maken. In elk geval pakken ze ons dit al niet meer af!"