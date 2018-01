"Frisse Limburgse lucht mis ik het meest" ELISE MERTENS (22) KOMT THUIS TOT RUST NA BEWOGEN PERIODE BIRGER VANDAEL

30 januari 2018

02u52 0 Bree Toen Elise Mertens (22) afgelopen zaterdag terug thuiskwam na enkele weken Australië, was haar leven volledig veranderd in vergelijking met haar vertrek. De Hamontse tennisster blikt zongebruind en met de glimlach terug op haar fantastische prestaties op de Australian Open. "Ik vond het erg leuk dat men mij op het thuisfront zo enorm steunde", vertelt ze.

De pers was gisteren in de Kim Clijsters Academy in Bree massaal aanwezig om te luisteren naar Elise Mertens, die in het gezelschap was van haar vriend/coach Robbe Ceyssens en haar voorbeeld Kim Clijsters.





"De jetlag valt wel mee. Zaterdagochtend ben ik geland en 's avonds om 21 uur vielen de oogjes toe. Ik ben in elk geval blij dat ik terug thuis in Hamont ben. Dat geeft me een goed gevoel, net zoals het feit dat ik hier in Bree de pers te woord kan staan, want ook hier ben ik thuis", opende ze.





Elise nam voor de Australian Open ook al deel aan de Hopman Cup, waar ze aan de zijde van David Goffin mocht tennissen.





"We zijn er ook eens een keertje naar de zoo geweest en bezochten een natuurpark. Ik ben graag onder de dieren, dus dat was één van de hoogtepunten naast het tennis."





De liefde van Elise voor haar honden is intussen nationaal geweten. "Of ik mezelf trakteer op een nieuw huisdier nu? Ik denk niet dat daar nog veel plaats voor is", lacht ze hartelijk. "Ik heb wel een lokaal gerechtje van ginds meegenomen. Het is een soort chocopasta, maar eigenlijk helemaal niet mijn smaak. Laat ons zeggen dat het iets speciaal is."





Berlijnse bol

Heel Hamont leefde vorige week mee met hun dorpsgenoot in Australië, iets wat Elise zelfs in Australië niet is ontgaan.





"Ik wist dat er enkele acties waren", verwijst ze onder meer naar de bakker die een speciale Berlijnse bol in tennisbalvorm had gemaakt. "De enorme steun op sociale media deed deugd, al heb ik niet elk berichtje kunnen lezen. Het is ook erg fijn dat de stad aan mij gedacht heeft door een filmpje te maken. Ik hoorde dat er heel wat mensen 's nachts zijn opgestaan om mijn wedstrijden te bekijken, zij zullen nu zelf misschien wel een jetlag hebben", knipoogt ze.





Spelplezier primeert

Zonder moeite switchte Elise van Nederlands naar Frans om te vertellen over haar sportieve ambities, waarbij ze in de eerste plaats denkt aan de Fed Cup midden februari en de volgende Grandslamtornooien. Nu Elise in de top-20 van de wereld staat, maakt ze ook financieel een hele sprong vooruit.





"Geld is voor mij echt niet het belangrijkste, ik wil gewoon genieten van het spelletje op zich en altijd beter doen", legt ze uit.





Ook haar relatie met Robbe Ceyssens (24) kwam ter sprake. "Van 9 tot 17 uur ga ik met haar om zoals ik ook met andere spelers omga, daarbuiten kan ik de knop spontaan omdraaien", aldus de Perenaar.





Kim Clijsters gaf aan dat ze Elise doorheen het tornooi heeft aangemoedigd met sms'jes.





"Ik heb ook op één na alle wedstrijden gezien en had meer stress dan toen ik zelf speelde. Ik werd zelfs bijgelovig. Doordat mijn middelste zoon ziek was, moest ik soms zelfs niet opstaan 's nachts. Ik geef Elise advies, maar weet dat ze stevig in haar schoenen staat en haar hoofd niet laat zot maken."





Zelf gaf Elise wel toe dat Kim erg belangrijk voor haar is.





"Zij heeft die ervaring. Ik was amper een paar jaar oud toen ik haar op tv zag en onder de indruk was van haar spel."





Familie

Als speelster wil Kim geen vergelijkingen maken met de Hamontse. "Iedereen gaat anders om met ervaringen, elke speelster is anders."





Wel geven beide vrouwen aan dat ze houden van de aanwezigheid van de familie. "Papa was er vroeger vaak bij. Dat hielp me altijd om de gedachten te verzetten. Ik hield van het vaste stramien waarbij je altijd met dezelfde mensen rondhangt", stelt Kim. "Ik heb zelf ook dagelijks contact met het thuisfront. Mama reisde al vaak met me mee en dan praten we vooral over andere dingen dan tennis, zoals bijvoorbeeld de honden."





Voor Elise beginnen de trainingen opnieuw en verder gaat ze ook genieten van de .... kou. "Ik hou daarvan. Het is fijn om thuis te zijn en het enige wat ik op reis echt mis, is de frisse Limburgse lucht."