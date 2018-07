Zoon Bob Marley is headliner op Afro C 19 juli 2018

Op 10 en 11 augustus is het opnieuw Afro C-festival in Bredene. Het tweedaagse festival blijft net als voorgaande jaren gratis. Op het programma staan een 20-tal optredens, de gekende markt, verschillende standjes met de wereldkeuken vertegenwoordigd, workshops en kinderanimatie. Hoofdact is dit jaar Ky-Mani Marley. "We pakken opnieuw uit met optredens van bands die je vaak nergens anders aan het werk kunt zien. Ky-Mani Marley is één van de zonen van Bob Marley en blijkbaar een heel charismatisch figuur. Het is al vijf jaar geleden. Hij werkt samen met heel wat grote artiesten maar is zelf ook heel populair", vertelt organisator Rutger De Cloedt.





Tent

Daarnaast komen er bands als Los Mirlos uit Peru of Puerto Candelaria uit Colombia. "Die groepen gaan hier helemaal tot hun recht komen. Ze zijn misschien niet bekend bij het grote publiek, maar de mensen komen sowieso omdat ze weten dat ze ontdekkingen zullen doen." De indeling van het terrein is dit jaar licht gewijzigd. "Het hoofdpodium is opnieuw in een tent waardoor het een stuk intiemer is." Er komt een heel divers publiek naar Afro C. "'s Middags zien we traditioneel veel gezinnen en oudere mensen en in de vooravond komen er heel wat jongeren. Deze muziek spreekt de jeugd aan alhoewel het weinig op de radio te horen is." (LBB)