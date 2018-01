Zeventiger pleit voor nultolerantie rond alcohol in verkeer tijdens themazitting 24 januari 2018

02u43 0 Bredene In de Brugse politierechtbank moesten gisteren tijdens een themazitting rond alcohol 40 bestuurders verschijnen die te diep in het glas keken. Wilfried Volckaert (74) uit Bredene was één van hen. "Ik kreeg een week onder m'n voeten van m'n vrouw en raakte sindsdien geen druppel meer aan."

Naar jaarlijkse gewoonte bundelde het Brugse politieparket gisterenmorgen heel wat zaken om tijdens een speciale themazitting de problematiek van alcohol in het verkeer aan te kaarten. Veertig bestuurders moesten voor politierechter Peter Vandamme verschijnen omdat ze geïntoxiceerd achter hun stuur zaten. Vandamme verklaarde liefst vijf wagens verbeurd. De meest onverbeterlijke bestuurder was Bjorn B. (40) uit Gistel. De man werd al 7 keer veroordeeld voor intoxicatie, maar dat hield hem niet tegen om met 2,51 promille in te rijden op wegenwerken langs de Oostendse Steenweg in Gistel. "Mijn cliënt gaat de zaterdagavond op café op zoek naar sociale gelegenheid en kan het niet laten te drinken", pleitte z'n advocate. De politierechter kon niet lachen met de recidivist en legde hem 1 jaar cel op en 2 jaar en 9 maanden rijverbod. De oudste klant tijdens de zitting was Wilfried Volckaert (74) uit Bredene. De man blies bij een alcoholcontrole op 8 maart 0,96 promille en gaf z'n fout meer dan toe. "Ik heb na de feiten een week lang onder m'n voeten gekregen van m'n echtgenote en raakte sindsdien geen druppel meer aan. Mocht ik een ongeval hebben gehad, waren de gevolgen niet te overzien: zowel voor het slachtoffer als voor mijn familie. Ik ben dan ook voorstander van nultolerantie tegenover alcohol in het verkeer, zelfs voor fietsers." (SDVO)