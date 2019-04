Zeilster Maité Carlier krijgt Platina Eend Leen Belpaeme

Bredene Tijdens een sportgala in het MEC Staf Versluys werden de Bredense sportprijzen uitgereikt.

De Platina Eend is de Bredense trofee voor sportverdienste. De prijs ging naar zeilster Maité Carlier voor haar knappe resultaten in 2018. Ze zeilt in de olympische Laser Radial-klasse. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het bestuur van de sportraad. In totaal waren er 7 genomineerden. Willy Vanhooren kreeg de Schaal voor sporttoewijding uitgereikt. Deze schaal gaat naar een Bredenaar die zich al jarenlang, onbaatzuchtig inzet voor het Bredens sportgebeuren. Ere-burgemeester Willy Vanhooren zette zich als van jongs af aan in voor het sportgebeuren in Bredene. Tijdens het sportgala werden ook nog andere prijzen uitgereikt. Turnkring Neptunus werd als sportploeg in de kijker geplaatst, terwijl heel wat beloftevolle jongeren door het gemeentebestuur werden gehuldigd. Lotte Verburgh (Skeeleren), Massimo Verleene (Skeeleren), Ranie Steen (Roeien), Ruth Vantomme (Schaken), Tjaro Spitaels (Voetbal), Brynn Quarin (Tennis), Jaan Peene (Boccia) en Bo Vanhecke (Acro) werden beloond voor hun prestaties in 2018. Met de trofee van ‘sportambassadeur’ wil het gemeentebestuur mensen in de kijker plaatsen die zich als Bredenaar op nationaal of internationaal niveau in de sportwereld onderscheiden. De trofee ging dit jaar naar triatleet Norbert Hallemeersch en turninstructeur Vic Wyns.