Zaterdag nog zwoele reggae, zondag harde beats 13 augustus 2018

02u33 0 Bredene Wereldmuziek en dance op hetzelfde festivalterrein in hetzelfde weekend? Het kan in Bredene. Op vrijdag en zaterdag vond op het Paelsteenveld Afro C plaats, met de betere reggae. Op zondag werd het terrein aangepast voor de eerste Sea & Dance.

Op Afro C konden festivalgangers genieten van een zuiderse mix van reggae en Caribische en Afrikaanse muziek. Blikvangers waren vooral Coco Tea en Ky-Mani Marley. "Helaas moesten we vrijdagavond afrekenen met veel regen. De echte liefhebbers komen nog, maar andere blijven weg. Op zaterdag was het een ander verhaal met een grote opkomst. En onze nieuwe indeling met drie podia, met het hoofdpodium in de tent, lokte veel positieve reacties uit", zegt Rutger De Cloedt. "In totaal kwamen er tussen de 17.000 en 18.000 bezoekers. Minder dan andere jaren, toen we 20.000 bezoekers hadden, maar wat betreft beleving en optredens was dit de beste editie ooit."





Op zondag werd het terrein aangepast voor de eerste Sea & Dance. Het gratis dancefestival georganiseerd door de vzw One Step Beyond en Fandango Events, bracht verschillende Belgische dj's samen, zoals DiMaro, Wout, F.R.A.N.K. en Robert Abigail. Commerciële, hedendaagse dance en retro house uit de jaren negentig passeerden de revue. Er waren zo'n 4.000 bezoekers. (TVA)