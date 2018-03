Zandopspuiting ter hoogte van strandpost 4 20 maart 2018

Tijdens de paasvakantie voert het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid een zogenaamde onderhoudssuppletie van het strand uit ter hoogte van strandpost 4. Er wordt ongeveer 130.000 kubieke meter zand vanuit zee op het strand gespoten. Momenteel zijn de voorbereidende werken al aan de gang ter hoogte van strandpost 6. De werfzone is er plaatselijk afgezet om de veiligheid te waarborgen. Afhankelijk van de weersomstandigheden starten de opspuitingswerken aan strandpost 4 op 27 of 28 maart. De werken zullen duren tot het einde van de paasvakantie. Tijdens deze werken is de zone tussen de vier golfbrekers ter hoogte van strandpost 4 volledig afgesloten voor wandelaars. Doorgang zal enkel mogelijk zijn langs de duinen. (LBB)