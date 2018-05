Young vibes organiseert gezinsdag op domein Grasduinen LEEN BELPAEME

11 mei 2018

22u01 0

De Young Vibes, een groep nieuwe en jonge kandidaten van de sp.a in Bredene organiseert vandaag 12 mei een gezinsdag op domein Grasduinen in Bredene vanaf 12 uur. "De bedoeling is om de gezinnen van Bredene samen te brengen en tonen dat we ook klaarstaan voor hen", vertellen Nathalie Van den Eeden en Daisy Hoste. "Met de gezinsdag komen we op een speelse manier in contact met de mensen en dat op een laagdrempelige manier. We geven zo het signaal dat ze ook bij ons terecht kunnen en niet alleen bij de huidige raadsleden." Er wordt op de gezinsdag een bar met terras voorzien. "We willen daarnaast de langste picknicktafel inrichten, maar er zijn ook springkastelen. We knutselen en maken onder meer strandbloemen met kinderen, maar we knutselen ook met afval. Er worden gekke kapsels gemaakt en er is een voetbaltornooi van de Young Vibes tegen het schepencollege." De dames zijn heel ambitieus. "Wij staan niet op een lijst om die te vullen. We willen echt verkozen worden en meewerken aan een beleid."