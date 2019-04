Gesponsorde inhoud WONEN. De verjongingskuur van de Belgische kust zet zich ook door in het vastgoed Van de commerciële redactie

19 april 2019

07u15 0 Bredene De Belgische kust ondergaat een opmerkelijke verjongingskuur. Culturele evenementen, festivals en hippe beach bars lokken steeds meer jonge mensen naar de kuststeden. Een weekend aan zee doorbrengen is terug hip en dat merk je niet alleen aan het straatbeeld. Ook het vastgoed aan de kust evolueert mee. Wij gingen langs bij Niels van Caenen en spraken met hem over residentie ‘t Zand, een nieuw woonproject aan de Spuikom in Bredene, dat zich specifiek richt op een jong en trendy publiek: “Met ons nieuwste vastgoedproject richten wij ons vooral op twintigers en dertigers.”

De Belgische kust doet het goed bij twintigers en prille dertigers. Hippe beach bars op het strand en een waaier aan culturele activiteiten lokken een nieuwe generatie toeristen naar de stranden aan de Noordzee. De stoffige tea-rooms hebben plaats gemaakt voor hippe strandbars , optredens van Dana Winner en co moesten plaats ruimen voor populaire strandfestivals.

Bredene Beach bars en cultuur

Volgens cijfers van provinciebedrijf Westtoer zijn de kusttoeristen in drie gelijkwaardige leeftijdscategorieën op te delen. Kinderen onder de 18 jaar, mensen boven de 50 en alles daartussen. Die zijn elk goed voor zo’n derde van de opkomst. Een nieuw fenomeen, want bij een vorig onderzoek in 2011 waren vier op de tien bezoekers vijftigplus. “Twintigers en jonge dertigers zouden tot een tiental jaar geleden niet het doelpubliek geweest zijn van een woonproject aan zee”, vertelt Niels. “Maar het publiek aan de Belgische kust is veranderd.” Een wijziging van de regels voor ruimtelijke ordening maken beach bars en strandfestivals mogelijk. Tijdens de paasvakantie vorig jaar telde de kust ruim 80 strandcafés waar je met je voeten in het zand en een glas rosé in de hand kon genieten van de zon en een zeebries. Dit jaar zullen dat er waarschijnlijk nog meer beach bars opduiken. Ook op vlak van cultuur is er een duidelijke wijziging merkbaar.

Ook in de vastgoedsector merkte men die wijziging op. “Het woonproject ‘t Zand aan de Ostendialaan in Bredene richt zich specifiek op twintigers en jonge dertigers”, vertelt Niels. Met betaalbare prijzen, grote terrassen en gemeenschappelijke barbequespots wil dit project een nieuwe generatie aanspreken. “Jonge mensen willen waar voor hun geld maar de prijzen zijn vaak hoog, zeker aan de kust. Met oog daarop wilden wij absoluut één van de projecten in het grotere project van Ostendia, richten op die jongeren. De locatie leent zich hier perfect toe; het stadscentrum en de terrasjes zijn op fietsafstand en je kan gemakkelijk overal naartoe met het openbaar vervoer. In eerste instantie denken veel twintigers en jonge dertigers niet aan een appartement aan zee: te duur, te onbereikbaar. Dankzij dit project is het voor twintigers en jonge dertigers toch mogelijk om voor een appartement aan zee te kiezen mét prachtig uitzicht”, vertelt Niels.

Plan je bezoek

Residentie ‘t Zand in Bredene wil een breder publiek aanspreken met goedkopere, frisse appartementen met uitzicht op de Spuikom in Bredene. De startprijs van de eenkamerappartementen, met een woonoppervlakte tussen de 72 en 80 vierkante meter, is 165.000 euro, wat uitzonderlijk is aan de kust. Met wandelpaden, een mooi aangelegde tuin rondom de residentie en een hippe barbeque-patio zijn de appartementen geschikt zowel voor vaste bewoning dan als tweede verblijf.

Wie interesse heeft in één van de appartementen is welkom tijdens de opendeurdagen op zaterdag 27 en zondag 28 april tussen 14 uur en 17 uur. Meer info over het woonproject kan je vinden op de website www.ostendia.be/tzand/ of bij Niels, bereikbaar via niels@groepcaenen.be.