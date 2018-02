Winkeluitbater krijgt vrijspraak en opschorting voor slagen aan winkeldieven 20 februari 2018

02u32 0 Bredene De zaakvoerder van de Proxy Delhaize in de Kapelstraat in Bredene heeft de vrijspraak en de probatieopschorting gekregen in twee strafzaken over slagen en verwondingen in zijn winkel, ten aanzien van winkeldieven.

Het eerste dateert nog van februari 2015 en werd nochtans initieel geseponeerd. Een bejaarde man had volgens de zaakvoerder Tom Jacobs voor 20 euro charcuterie gestolen. Toen hij de klant erover aangesprak, zou een schermutseling zijn ontstaan en belandde de bejaarde man met het nodige theater op de grond. In november 2016 was er opnieuw een feit: een Waalse toerist wilde bij het verlaten van de winkel de inhoud van zijn rugzak niet tonen aan de kassierster. De zaakvoerder probeerde te verhinderen dat de dief zou weglopen. Op camerabeelden is te zien hoe hij de dief tegen de muur werkt en hem drie stevige klappen verkoopt. Het openbaar ministerie vond het geweld buitensporig, bracht beide zaken voor de rechtbank en vroeg 6 maanden cel. Zaakvoerder Tom Jacobs was verontwaardigd. "Ik wilde verhinderen dat de dief op de vlucht zou slaan maar moet nu zelf voor de rechtbank komen. Anderzijds maakte ik zeker al 1.000 winkeldiefstallen mee, maar was ik zelf nog nooit burgerlijke partij op een proces. Ik voel me haast machteloos in mijn winkel", reageerde zaakvoerder Tom Jacobs. "U moet het recht niet in eigen handen nemen. Als je de beelden ziet, dan zou men gaan denken dat u een agressieprobleem heeft", antwoordde het openbaar ministerie, die een ook een cursus agressiebeheersing naar voor schoof. Winkeluitbater Tom Jacobs kreeg uiteindelijk de vrijspraak voor de schermutseling met de bejaarde man. De rechter achtte de slagen en verwondingen tegen de Waalse toerist wel bewezen, maar verleende de probatieopschorting. Zo krijgt hij geen straf, maar kan dat veranderen indien er zich nieuwe feiten voordoen in de eerste drie jaar. (BBO)