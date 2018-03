Wie stal halskettingen van Axels overleden moeder? 08 maart 2018

02u53 0 Bredene Afgelopen weekend trok Axel Martens met enkele vrienden naar muziekfestival Rampage in het Antwerpse Sportpaleis. Daar werd hij beroofd van twee halskettingen, die vooral emotioneel een grote waarde bezitten.

"Rampage is een groot drum & bass-feest en een jaarlijkse afspraak. Tijdens het optreden van SaSaSaS (omstreeks 3 uur, red.) bevonden we ons met de hele groep te midden van de dansvloer", doet de 20-jarige Bredenaar zijn verhaal.





"Op een bepaald moment voelde ik een hand en harde ruk aan mijn twee halskettingen. Ik draaide me om, maar van de daders was geen enkel spoor. Alles ging zodanig snel, in een honderdste van een seconde. Ik heb uiteraard aangifte gedaan bij de politie en lichtte de festivalorganisatie in. De kans is klein dat ik de kettingen nog terugzie. Maar ik hoop dat iemand iets gezien heeft of meer weet, en me zo mijn kettingen kan terugbezorgen."





Axel verloor in juni vorig jaar zijn moeder aan kanker. "De eerste ketting gaf ze me als 7-jarige, voor mijn klein Lentefeest. Aan de andere ketting hangt een melktand. Mama gaf me die tweede ketting op haar sterfbed. De sieraden zijn van goud, maar de financiële waarde is totaal niet belangrijk. Ze hebben voor mij vooral emotionele waarde. Sinds haar sterfdag heb ik de kettingen niet meer afgedaan." Wie tips heeft, kan Axel contacteren via axel.kaza.martens@gmail.com.





(TVA)