Werken voor een nieuw woonzorgcentrum gestart 25 januari 2018

02u28 0 Bredene Achter het huidige Woonzorgcentrum Jacky Maes zijn de werken gestart voor een nieuw gebouw.

In een eerste fase worden twee gebouwen geplaatst met ondermeer de keuken, ontspanningsruimte en 62 kamers voor bewoners. In een volgende fase wordt het huidige verouderde woonzorgcentrum afgebroken en komen ook hier twee nieuwe vleugels voor in totaal 150 bewoners. Daarbovenop komen tien plaatsen voor dagopvang en tien voor noodopvang, voor als ouderen dringend moeten opgenomen worden. De werken zullen in totaal vier jaar duren. De gemeente kreeg al 1 miljoen euro subsidies. "In totaal zou zo'n 20 procent van de totale investering van 25 miljoen euro gesubsidieerd worden. Het OCMW-bestuur mag voor het nieuwe woonzorgcentrum tijdens de exploitatie op een infrastructuurforfait (subsidie) van de Vlaamse overheid rekenen, geraamd op 5 EUR/dag/bed en dit voor onbepaalde duur", vertelt OCMW-voorzitter Jacques Deroo (sp.a).





De eerste twee vleugels moeten klaar zijn tegen september 2019, daarna zullen de eerste bewoners al hun intrek nemen. In het project zit ook een een lokaal dienstencentrum opgenomen. Bredene heeft momenteel nog geen dienstencentrum. De gemeente wil jongere senioren zo actief mogelijk houden door hen kansen tot zelfontplooiing aan te reiken door een aanbod van activiteiten die actief en passief kunnen beleefd worden. (LBB)